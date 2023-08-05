Джонатан Эри - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Эри
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Эри
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|8
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -86'
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.11.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.11.2023
|1' -68'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|35' 6'
|04.11.2023
|1' -68'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|38'
|21.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|70' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|45'
|28.09.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.08.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)
|82'