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Томаш Запоточны
Статистика
Томаш Запоточны - статистика
Завершил карьеру
13 сентября 1980 (46)
#5 | Защитник
181 см | 76 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2010/2011
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
7
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Челси
1 : 1
22.02.2013
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
0 : 1
14.02.2013
Челси
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Атлетик
0 : 0
07.12.2012
Спарта
1' - 90'
26'
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2012
Лион
1' - 90'
37'
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль Ирони
1 : 1
09.11.2012
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Спарта
3 : 1
25.10.2012
Хапоэль Ирони
1' - 90'
7'
Лига Европы, 2 тур
Спарта
3 : 1
04.10.2012
Атлетик
1' - 90'
26'
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 1
20.09.2012
Спарта
Был в запасе
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