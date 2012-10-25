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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Хапоэль Ирони
Спарта - Хапоэль Ирони: обзор матча 25 октября 2012
Спарта
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
3 : 1
Завершен
Хапоэль Ирони
7'
Л. Крейчи
10'
В. Кадлец
44'
О. Швейдик
76'
Э. Габай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Хапоэль Ирони
89'
Желтая карточка
Б. Пол Герзичич
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Л. Крейчи
80'
77'
Замена
Д. Тасевски
️️️️
Б. Пол Герзичич
76'
ГОЛ! 3:1!
Э. Габай
Пас отдал
А. Рохет
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
В. Кадлец
68'
Желтая карточка
В. Кадлец
67'
Замена
Б. Балай
️️️️
Л. Квеуке
62'
50'
Желтая карточка
А. Элиша
46'
Замена
А. Абед
️️️️
Р. Газаль
46'
Замена
А. Элиша
️️️️
Д. Эйнбиндер
ГОЛ! 3:0!
О. Швейдик
Пас отдал
И. Ярошик
44'
38'
Желтая карточка
Э. Габай
ГОЛ! 2:0!
В. Кадлец
Пас отдал
Й. Гушбауэр
10'
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
Т. Запоточны
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
81
Душко Матович
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
31
Брайан Пол Герзичич
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
6
Равид Газаль
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
29
Ласло Ленче
ЦФ
Спарта
1
Марек Чех
ВР
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
29
Петер Грайциар
ПП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
20
Лиор Леви
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
7
Ахмед Абед
ЛП
16
Ади Элиша
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
3-2-3-2
31
Вацлик
4
Швейдик
39
Ярошик
25
Холек
3
Памич
5
Запоточны
7
Крейчи
8
Матейовски
25
Гушбауэр
9
Квеуке
77
Кадлец
4-4-2
13
Амос
2
Коэн
81
Матович
5
Тзедек
18
Габай
23
Рохет
6
Газаль
9
Эйнбиндер
31
Герзичич
29
Ленче
19
Абихазира
77
Кадлец
14
Прикрыл
14
Прикрыл
77
Кадлец
7
Крейчи
3
Кадержабек
3
Кадержабек
7
Крейчи
9
Квеуке
9
Балай
9
Балай
9
Квеуке
9
Эйнбиндер
16
Элиша
16
Элиша
9
Эйнбиндер
6
Газаль
7
Абед
7
Абед
6
Газаль
31
Герзичич
22
Тасевски
22
Тасевски
31
Герзичич
Остались в запасе
Спарта
Хапоэль Ирони
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
29
Петер Грайциар
ПП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
20
Лиор Леви
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
33
Рони Порокара
ЛП
Остались в запасе
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
29
Петер Грайциар
ПП
Остались в запасе
20
Лиор Леви
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
33
Рони Порокара
ЛП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Спарта - Хапоэль Ирони
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Дженерали Арена
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