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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Лион
Спарта - Лион: обзор матча 22 ноября 2012
Спарта
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лион
53'
Й. Гушбауэр
46'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Лион
Замена
И. Скалак
️️️️
Л. Крейчи
90'
+2
Замена
М. Йирасек
️️️️
М. Матейовски
90'
71'
Замена
А. Новийо
️️️️
Я. Бензия
69'
Замена
А. Плеа
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
П. Кадержабек
53'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гушбауэр
Пас отдал
Т. Прикрыл
53'
46'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бензия
Пас отдал
Й. Гуркюфф
45'
Желтая карточка
Б. Коне
Желтая карточка
Т. Запоточны
37'
Желтая карточка
М. Матейовски
28'
Желтая карточка
И. Ярошик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Реми Гард
Спарта
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
8
Милан Йирасек
ЦП
10
Иржи Скалак
ЦФ
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
36
Арри Новийо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-2-3-1
31
Вацлик
4
Швейдик
25
Холек
39
Ярошик
3
Памич
3
Кадержабек
7
Крейчи
8
Матейовски
25
Гушбауэр
9
Квеуке
4-5-1
1
Веркутр
15
Ревейер
26
Коне
14
Умтити
18
Монсон
4
Ферри
8
Гуркюфф
6
Фофана
19
Гренье
18
Геззаль
8
Бензия
7
Крейчи
10
Скалак
10
Скалак
7
Крейчи
8
Матейовски
8
Йирасек
8
Йирасек
8
Матейовски
3
Кадержабек
14
Прикрыл
14
Прикрыл
3
Кадержабек
8
Бензия
36
Новийо
36
Новийо
8
Бензия
8
Гуркюфф
14
Плеа
14
Плеа
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Спарта
Лион
24
Властимил Видличка
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
1
Антони Лопеш
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
24
Властимил Видличка
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Спарта - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Дженерали Арена
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