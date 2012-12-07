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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Спарта
Атлетик - Спарта: обзор матча 07 декабря 2012
Атлетик
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спарта
87'
Замена
А. Янош
️️️️
М. Матейовски
82'
Замена
Б. Балай
️️️️
Л. Квеуке
79'
Желтая карточка
В. Кадлец
69'
Замена
В. Кадлец
️️️️
П. Кадержабек
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Токеро
46'
Замена
А. Пенья
️️️️
И. Муньяин
46'
Замена
Э. Моран
️️️️
Ф. Льоренте
46'
34'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
26'
Желтая карточка
Т. Запоточны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спарта
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
10
Иржи Скалак
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
40
Альваро Пенья
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
2
Роман Полом
ЦЗ
8
Милан Йирасек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
29
Петер Грайциар
ПП
9
Беким Балай
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-2-2-2
1
Фернандес
19
Кастильо
12
Сан Хосе
22
Рамальо
14
Ляпорт
18
Лопес Бланко
8
Итурраспе
26
Мартинес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
3-2-2-2
1
Чех
24
Видличка
25
Холек
4
Швейдик
5
Запоточны
11
Хибс
25
Гушбауэр
8
Матейовски
9
Квеуке
10
Скалак
10
Муньяин
40
Пенья
40
Пенья
10
Муньяин
12
Льоренте
39
Моран
39
Моран
12
Льоренте
23
Токеро
20
Адурис
20
Адурис
23
Токеро
8
Матейовски
8
Янош
8
Янош
8
Матейовски
9
Квеуке
9
Балай
9
Балай
9
Квеуке
3
Кадержабек
77
Кадлец
77
Кадлец
3
Кадержабек
Остались в запасе
Атлетик
Спарта
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
2
Роман Полом
ЦЗ
8
Милан Йирасек
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
29
Петер Грайциар
ПП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
2
Роман Полом
ЦЗ
8
Милан Йирасек
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
29
Петер Грайциар
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Атлетик - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Сан Мамес
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