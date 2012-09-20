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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Спарта
Лион - Спарта: обзор матча 20 сентября 2012
Лион
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
59'
Б. Гомис
62'
Лисандро
77'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Спарта
Замена
Г. Фофана
️️️️
С. Мальбранк
83'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
В. Кадлец
71'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Т. Прикрыл
Замена
Л. Монсон
️️️️
Лисандро
67'
ГОЛ! 2:0!
Лисандро
Пас отдал
Б. Гомис
62'
Желтая карточка
Б. Гомис
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Гренье
59'
58'
Замена
М. Холек
️️️️
Д. Павелка
Замена
С. Умтити
️️️️
М. Дабо
43'
42'
Желтая карточка
П. Кадержабек
Желтая карточка
А. Ляказетт
27'
Желтая карточка
М. Гоналон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Спарта
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Иржи Скалак
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-2-3
1
Веркутр
15
Ревейер
26
Коне
4
Бишевац
35
Дабо
25
Гоналон
19
Гренье
10
Мальбранк
9
Лисандро
18
Гомис
91
Ляказетт
3-2-2-3
31
Вацлик
24
Видличка
39
Ярошик
4
Швейдик
3
Кадержабек
3
Памич
25
Гушбауэр
8
Павелка
9
Квеуке
77
Кадлец
14
Прикрыл
9
Лисандро
18
Монсон
18
Монсон
9
Лисандро
35
Дабо
14
Умтити
14
Умтити
35
Дабо
10
Мальбранк
6
Фофана
6
Фофана
10
Мальбранк
8
Павелка
25
Холек
25
Холек
8
Павелка
14
Прикрыл
7
Крейчи
7
Крейчи
14
Прикрыл
Остались в запасе
Лион
Спарта
1
Антони Лопеш
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
10
Иржи Скалак
ЦФ
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
10
Иржи Скалак
ЦФ
1
Марек Чех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Лион - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Жерлан
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