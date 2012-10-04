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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Атлетик
Спарта - Атлетик: обзор матча 04 октября 2012
Спарта
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
26'
Т. Запоточны
41'
Б. Балай
56'
Й. Гушбауэр (П)
73'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Атлетик
Желтая карточка
Д. Павелка
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
В. Кадлец
87'
83'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Матейовски
79'
73'
ГОЛ! 3:1!
О. де Маркос
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
И. Скалак
️️️️
Л. Крейчи
72'
64'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
62'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Кастильо
61'
Желтая карточка
И. Муньяин
57'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
И. Гомес
56'
Желтая карточка
Х. Кастильо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Гушбауэр
56'
Желтая карточка
М. Матейовски
52'
ГОЛ! 2:0!
Б. Балай
Пас отдал
Й. Гушбауэр
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Запоточны
Пас отдал
М. Матейовски
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спарта
1
Марек Чех
ВР
21
Пабло Хиль
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
29
Петер Грайциар
ПП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
10
Иржи Скалак
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
3-2-3-2
31
Вацлик
25
Холек
4
Швейдик
39
Ярошик
3
Памич
5
Запоточны
8
Матейовски
25
Гушбауэр
7
Крейчи
9
Балай
77
Кадлец
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
45
Аморебиета
19
Кастильо
8
Итурраспе
14
Сусаета
18
Гурпеги
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
77
Кадлец
14
Прикрыл
14
Прикрыл
77
Кадлец
7
Крейчи
10
Скалак
10
Скалак
7
Крейчи
8
Матейовски
8
Павелка
8
Павелка
8
Матейовски
11
Гомес
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
11
Гомес
19
Кастильо
21
Эррера
21
Эррера
19
Кастильо
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
Остались в запасе
Спарта
Атлетик
21
Пабло Хиль
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
29
Петер Грайциар
ПП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
21
Пабло Хиль
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
29
Петер Грайциар
ПП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Спарта - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Дженерали Арена
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