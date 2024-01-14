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    Archie Goodwin - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Archie Goodwin
    Команда Ньюкасл Джетс
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 87' - 90' Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 16 тур
    03.02.2024 70' - 90' Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Австралия. А-лига, 15 тур
    27.01.2024 46' - 90' Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 14 тур
    23.01.2024 63' - 90' Ньюкасл Джетс 3:1 Брисбен Роар Австралия. А-лига, 12 тур
    19.01.2024 46' - 90' Сидней 4:0 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 13 тур
    14.01.2024 84' - 90' Брисбен Роар 3:2 Ньюкасл Джетс Австралия. А-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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