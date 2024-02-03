Pathé Mboup - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Pathé Mboup
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Pathé Mboup
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Моленбек (Моленбек)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|17.03.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:4
|Антверпен (Антверпен)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|26.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|22.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:6
|Брюгге (Брюгге)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|28.09.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)