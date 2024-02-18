Vasilios Spinos - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Vasilios Spinos
|Команда
|Кифисиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Vasilios Spinos
|Команда
|Кифисиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кифисиас
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|27.04.2024
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:3
|ПАС (Яннина)
|42'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Панетоликос (Агринио)
|06.04.2024
|81' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.02.2024
|69' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:3
|Кифисиас (Киффисиа)
|18.02.2024
|1' -4'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|4'
|27.01.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Арис (Салоники)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:3
|Олимпиакос (Пирей)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:6
|ПАОК (Салоники)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:3
|Астерас (Триполис)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:1
|АЕК (Афины)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)