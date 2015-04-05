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    Сергей Веремко - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Веремко
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 октября 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 5 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Рубин (Казань)
    23.05.2015 Был в запасе Спартак (Москва) 1:2 Уфа (Уфа)
    17.05.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    08.05.2015 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:1 Уфа (Уфа)
    04.05.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:2 Мордовия (Саранск)
    24.04.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    18.04.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:0 Локомотив (Москва)
    12.04.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:1 Арсенал (Тула)
    09.04.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Уфа (Уфа)
    05.04.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:1 Ахмат (Грозный)
    20.03.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:2 Краснодар (Краснодар)
    14.03.2015 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    08.03.2015 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Уфа (Уфа)
    24.11.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    09.11.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.11.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 Уфа (Уфа)
    26.10.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:3 ЦСКА (Москва)
    20.10.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Торпедо (Москва)
    27.09.2014 Был в запасе Мордовия (Саранск) 0:2 Уфа (Уфа)
    20.09.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    14.09.2014 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 0:2 Уфа (Уфа)
    31.08.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 1:1 Уфа (Уфа)
    23.08.2014 1' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Спартак (Москва)
    16.08.2014 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Уфа (Уфа)
    13.08.2014 1' -90' Уфа (Уфа) 0:2 Динамо (Москва)
    08.08.2014 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Уфа (Уфа)
    03.08.2014 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Уфа (Уфа)
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