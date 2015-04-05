Сергей Веремко - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Веремко
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|90
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Веремко
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|5
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Рубин (Казань)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:2
|Уфа (Уфа)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|08.05.2015
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|04.05.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Мордовия (Саранск)
|24.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|09.04.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Уфа (Уфа)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|20.03.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|24.11.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:3
|ЦСКА (Москва)
|20.10.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|23.08.2014
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Спартак (Москва)
|16.08.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|13.08.2014
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|Динамо (Москва)
|08.08.2014
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|03.08.2014
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:0
|Уфа (Уфа)