Петер Йеле - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Йеле
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1982 (41 год)
|Рост
|187
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Йеле
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1982 (41 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|10
|-26
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2017
|1' -90'
|Северная Македония
|4:0
|Лихтенштейн
|06.10.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:1
|Израиль
|05.09.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:8
|Испания
|02.09.2017
|1' -90'
|Албания
|2:0
|Лихтенштейн
|11.06.2017
|1' -90'
|Италия
|5:0
|Лихтенштейн
|24.03.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:3
|Северная Македония
|12.11.2016
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:4
|Италия
|83'
|09.10.2016
|1' -90'
|Израиль
|2:1
|Лихтенштейн
|06.10.2016
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Албания
|12'
|05.09.2016
|1' -90'
|Испания
|8:0
|Лихтенштейн