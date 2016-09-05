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    Петер Йеле - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Петер
    Фамилия Йеле
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Грабс
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 января 1982 (41 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 10 -26 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2017 1' -90' Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
    06.10.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:1 Израиль
    05.09.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:8 Испания
    02.09.2017 1' -90' Албания 2:0 Лихтенштейн
    11.06.2017 1' -90' Италия 5:0 Лихтенштейн
    24.03.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
    12.11.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:4 Италия
    83'
    09.10.2016 1' -90' Израиль 2:1 Лихтенштейн
    06.10.2016 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Албания
    12'
    05.09.2016 1' -90' Испания 8:0 Лихтенштейн
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