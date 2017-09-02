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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Лихтенштейн
Албания - Лихтенштейн: обзор матча 02 сентября 2017
Албания
02.09.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
54'
О. Роши
78'
А. Аголли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Лихтенштейн
Замена
В. Ахмеди
️️️️
Э. Грезда
86'
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Абраши
83'
80'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
И. Квинтанс
79'
Замена
Д. Брендле
️️️️
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 2:0!
А. Аголли
78'
Замена
Б. Кукели
️️️️
Л. Мемушай
77'
69'
Желтая карточка
Д. Кауфманн
65'
Замена
Ф. Эрне
️️️️
Я. Фрик
62'
Желтая карточка
И. Квинтанс
ГОЛ! 1:0!
О. Роши
Пас отдал
М. Баша
54'
16'
Желтая карточка
А. Малин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
15
Лиридон Латифи
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
16
Валон Ахмеди
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Лихтенштейн
10
Клаудио Майер
ВР
21
Томас Хоби
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
21
Лука Риттер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
4-4-1-1
1
Бериша
7
Аголли
5
Айети
15
Маврай
4
Хюсай
21
Роши
9
Мемушай
8
Баша
22
Абраши
9
Грезда
11
Лулаку
4-4-2
0
Йеле
3
Гопель
6
Малин
5
Квинтанс
4
Кауфманн
11
Бургмайер
18
Хаслер
10
Визер
13
Бюхель
22
Фрик
11
Саланович
9
Мемушай
13
Кукели
13
Кукели
9
Мемушай
22
Абраши
0
Хика
0
Хика
22
Абраши
9
Грезда
16
Ахмеди
16
Ахмеди
9
Грезда
11
Бургмайер
2
Брендле
2
Брендле
11
Бургмайер
5
Квинтанс
15
Йилдыз
15
Йилдыз
5
Квинтанс
22
Фрик
7
Эрне
7
Эрне
22
Фрик
Остались в запасе
Албания
Лихтенштейн
2
Иван Баллиу
ПЗ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
15
Лиридон Латифи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
21
Лука Риттер
ЦП
10
Клаудио Майер
ВР
21
Томас Хоби
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
2
Иван Баллиу
ПЗ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
15
Лиридон Латифи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
21
Лука Риттер
ЦП
10
Клаудио Майер
ВР
21
Томас Хоби
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Албания - Лихтенштейн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ружди Бижута
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