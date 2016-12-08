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Гал Альберман
Статистика
Гал Альберман - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1983 (43), Петах-Тиква
#6 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
10
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
08.12.2016
Дандолк
82' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
2 : 0
24.11.2016
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
0 : 0
03.11.2016
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
20.10.2016
Маккаби
1' - 79'
Лига Европы, 2 тур
Дандолк
1 : 0
29.09.2016
Маккаби
1' - 76'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
3 : 4
15.09.2016
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
2 : 1
18.08.2016
Хайдук
1' - 90'
9'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
2 : 1
21.07.2016
Кайрат
1' - 90'
86'
Лига Европы, 2 раунд
Кайрат
1 : 1
14.07.2016
Маккаби
1' - 90'
55'
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