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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Маккаби
Дандолк - Маккаби: обзор матча 29 сентября 2016
Дандолк
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби
72'
К. Килдафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Маккаби
90'
+1
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
Желтая карточка
К. Шилдс
89'
Замена
Д. Шилз
️️️️
Р. Бенсон
85'
81'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
81'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Т. Бен-Хаим II
76'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Г. Альберман
Замена
Д. Маунтни
️️️️
П. МакИлэни
75'
ГОЛ! 1:0!
К. Килдафф
Пас отдал
Д. Хорган
72'
Замена
К. Килдафф
️️️️
Д. МакМиллан
65'
60'
Замена
Д. Мича
️️️️
Н. Игьебор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
18
Робби Бенсон
ПП
9
Абель Руис
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
6
Харис Медуньянин
ПП
11
Таль Бен-Хаим II
ЛФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
5
Оскар Скарионе
РФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
12
Шейн Гримс
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
15
Дор Мича
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
3-5-1-2
1
Роджерс
4
Бойл
3
Гартленд
14
Мэсси
7
Хорган
8
Финн
5
Шилдс
2
Гэннон
18
Бенсон
10
МакИлэни
29
МакМиллан
9
Руис
3-4-3
1
Райкович
18
Тиби
26
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
6
Медуньянин
8
Перец
40
Игьебор
6
Альберман
5
Скарионе
9
Кьяртанссон
11
Бен-Хаим II
29
МакМиллан
16
Килдафф
16
Килдафф
29
МакМиллан
10
МакИлэни
22
Маунтни
22
Маунтни
10
МакИлэни
18
Бенсон
19
Шилз
19
Шилз
18
Бенсон
11
Бен-Хаим II
51
Бенаюн
51
Бенаюн
11
Бен-Хаим II
40
Игьебор
15
Мича
15
Мича
40
Игьебор
6
Альберман
10
Ицхаки
10
Ицхаки
6
Альберман
Остались в запасе
Дандолк
Маккаби
12
Шейн Гримс
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
22
Габриэль Сава
ВР
Главный тренер
Стивен Кенни
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
12
Шейн Гримс
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
22
Габриэль Сава
ВР
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Дандолк - Маккаби
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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