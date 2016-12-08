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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Дандолк
Маккаби - Дандолк: обзор матча 08 декабря 2016
Маккаби
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Дандолк
21'
Т. Бен-Хаим (П)
38'
Д. Мича
27'
Э. Даса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Дандолк
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
Т. Бен-Хаим II
88'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Н. Игьебор
84'
Замена
Г. Альберман
️️️️
Э. Голаса
82'
80'
Замена
К. Килдафф
️️️️
П. МакИлэни
75'
Желтая карточка
Д. Хорган
69'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
С. Гэннон
45'
Замена
П. Барретт
️️️️
Б. Гартленд
ГОЛ! 2:1!
Д. Мича
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
38'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Даса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бен-Хаим
21'
20'
Желтая карточка
Г. Роджерс
Желтая карточка
Э. Голаса
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
6
Харис Медуньянин
ПП
11
Таль Бен-Хаим II
ЛФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
15
Дор Мича
РФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
18
Робби Бенсон
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
АП
10
Патрик МакИлэни
ПП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Маккаби
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Гал Альберман
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
24
Алан Кин
ПЗ
6
Стефан О'Доннелл
ОП
22
Джон Маунтни
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
19
Дин Шилз
ЦФ
4-3-3
1
Райкович
18
Тиби
26
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
2
Даса
23
Голаса
40
Игьебор
6
Медуньянин
11
Бен-Хаим II
9
Кьяртанссон
15
Мича
3-5-1-1
1
Роджерс
4
Бойл
3
Гартленд
14
Мэсси
10
МакИлэни
8
Финн
18
Бенсон
2
Гэннон
7
Хорган
5
Шилдс
29
МакМиллан
40
Игьебор
51
Бенаюн
51
Бенаюн
40
Игьебор
23
Голаса
6
Альберман
6
Альберман
23
Голаса
11
Бен-Хаим II
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
11
Бен-Хаим II
10
МакИлэни
16
Килдафф
16
Килдафф
10
МакИлэни
3
Гартленд
29
Барретт
29
Барретт
3
Гартленд
2
Гэннон
6
О'Доннелл
6
О'Доннелл
2
Гэннон
Остались в запасе
Маккаби
Дандолк
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
19
Дин Шилз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэль Сава
ВР
24
Алан Кин
ПЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
19
Дин Шилз
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Маккаби - Дандолк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Блумфилд
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