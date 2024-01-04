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    A. Maskanakis - статистика

    #17
    Имя A. Maskanakis
    Команда Пансерраикос
    Состав Основной
    Позиция
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пансерраикос 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2024 1' -46' Пансерраикос (Серрес) 2:0 Кифисиас (Киффисиа)
    27.04.2024 88' -90' Волос (Волос) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    13.04.2024 83' -90' Пансерраикос (Серрес) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    06.04.2024 90' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    16.03.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:0 Пансерраикос (Серрес)
    03.03.2024 Был в запасе Пансерраикос (Серрес) 2:1 Астерас (Триполис)
    28.02.2024 Был в запасе Пансерраикос (Серрес) 0:1 ПАОК (Салоники)
    20.01.2024 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:2 Пансерраикос (Серрес)
    13.01.2024 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Пансерраикос (Серрес)
    04.01.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:2 Пансерраикос (Серрес)
    21.12.2023 Был в запасе Пансерраикос (Серрес) 2:2 АЕК (Афины)
    25.11.2023 76' -90' ПАОК (Салоники) 5:0 Пансерраикос (Серрес)
    11.11.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Пансерраикос (Серрес)
    29.10.2023 63' -90' Панатинаикос (Афины) 5:0 Пансерраикос (Серрес)
    21.10.2023 46' -90' Арис (Салоники) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    28.09.2023 71' -90' Пансерраикос (Серрес) 3:2 ПАС (Яннина)
    90'
    23.09.2023 46' -90' Пансерраикос (Серрес) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.09.2023 Был в запасе Кифисиас (Киффисиа) 4:4 Пансерраикос (Серрес)
    02.09.2023 1' -55' Пансерраикос (Серрес) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    20.08.2023 75' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Пансерраикос (Серрес)
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