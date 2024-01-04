|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пансерраикос
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -46'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|27.04.2024
|88' -90'
|Волос (Волос)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|13.04.2024
|83' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.04.2024
|90' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:0
|Пансерраикос (Серрес)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|0:1
|ПАОК (Салоники)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:2
|Пансерраикос (Серрес)
|13.01.2024
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Пансерраикос (Серрес)
|04.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|АЕК (Афины)
|25.11.2023
|76' -90'
|ПАОК (Салоники)
|5:0
|Пансерраикос (Серрес)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Пансерраикос (Серрес)
|29.10.2023
|63' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|5:0
|Пансерраикос (Серрес)
|21.10.2023
|46' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|28.09.2023
|71' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|3:2
|ПАС (Яннина)
|90'
|23.09.2023
|46' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|4:4
|Пансерраикос (Серрес)
|02.09.2023
|1' -55'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|20.08.2023
|75' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Пансерраикос (Серрес)