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    Марко Падалино - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Падалино
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Сампдория (Генуя)
    15.05.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Палермо (Палермо)
    20.03.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Парма (Парма)
    13.03.2011 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.03.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Чезена (Чезена)
    20.02.2011 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Сампдория (Генуя)
    05.12.2010 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 Бари (Бари)
    14.11.2010 64' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Кьево (Верона)
    12.09.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:3 Сампдория (Генуя)
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