Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009