Марко Падалино - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Падалино
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Падалино
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|15.05.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Парма (Парма)
|13.03.2011
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Чезена (Чезена)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|05.12.2010
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Бари (Бари)
|14.11.2010
|64' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Кьево (Верона)
|12.09.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Сампдория (Генуя)