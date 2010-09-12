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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 12 сентября 2010
Ювентус
12.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 3
Завершен
Сампдория
43'
К. Маркизио
50'
С. Пепе
67'
Ф. Квальярелла
36'
Н. Поцци
65'
А. Кассано
73'
Н. Поцци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
М. Вольта
️️️️
С. Луккини
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Пепе
Замена
В. Яквинта
️️️️
М. Красич
Замена
З. Грыгера
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 3:3!
Н. Поцци
Пас отдал
Г. Марилунго
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Ф. Семиоли
ГОЛ! 3:2!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:2!
А. Кассано
Пас отдал
Д. Дессена
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
В. Коман
ГОЛ! 2:1!
С. Пепе
ГОЛ! 1:1!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Красич
ГОЛ! 0:1!
Н. Поцци
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЛП
17
Анджело Паломбо
ОП
78
Владимир Коман
АП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
29
Де Челье
14
Кьеллини
19
Бонуччи
16
Мотта
30
Мело
3
Пепе
10
Маркизио
17
Красич
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
23
Курчи
6
Дзаури
5
Гастальделло
17
Луккини
3
Циглер
17
Паломбо
77
Семиоли
27
Дессена
78
Коман
99
Кассано
9
Поцци
16
Мотта
26
Грыгера
26
Грыгера
16
Мотта
3
Пепе
20
Аквилани
20
Аквилани
3
Пепе
17
Красич
19
Яквинта
19
Яквинта
17
Красич
17
Луккини
14
Вольта
14
Вольта
17
Луккини
78
Коман
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
78
Коман
77
Семиоли
19
Марилунго
19
Марилунго
77
Семиоли
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
4
Марко Падалино
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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