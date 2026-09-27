Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Антон Мухин - статистика

Сокол
27 апреля 2005 (21), Москва
#10 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Сокол
0 : 0
27.09.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
80' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Сокол
0 : 0
27.09.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Родина-2
4 : 0
30.08.2026
Сокол
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сокол
2 : 2
22.08.2026
Сибирь
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.08.2026
Сокол
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сокол
0 : 1
26.07.2026
Динамо Киров
1' - 90'
47'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Сокол
1 : 1
19.07.2026
Калуга
1' - 90'
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
8
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+