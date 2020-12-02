|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.12.2020
|72' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|05.12.2020
|67' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.12.2020
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)