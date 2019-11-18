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Гленн Уилэн
Статистика
Гленн Уилэн - статистика
Завершил карьеру
13 января 1984 (42), Дублин
#12 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Ирландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ирландия
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Ирландия
1 : 1
18.11.2019
Дания
1' - 90'
55'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Швейцария
2 : 0
15.10.2019
Ирландия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Грузия
0 : 0
12.10.2019
Ирландия
1' - 90'
65'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Ирландия
1 : 1
05.09.2019
Швейцария
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Ирландия
2 : 0
10.06.2019
Гибралтар
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Дания
1 : 1
07.06.2019
Ирландия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Ирландия
1 : 0
26.03.2019
Грузия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Гибралтар
0 : 1
23.03.2019
Ирландия
Был в запасе
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