Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гленн Уилэн - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Гленн
    Фамилия Уилэн
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1984 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирландия 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2019 1' -90' Ирландия 1:1 Дания
    55'
    15.10.2019 1' -90' Швейцария 2:0 Ирландия
    12.10.2019 1' -90' Грузия 0:0 Ирландия
    65'
    05.09.2019 1' -90' Ирландия 1:1 Швейцария
    10.06.2019 Был в запасе Ирландия 2:0 Гибралтар
    07.06.2019 1' -90' Дания 1:1 Ирландия
    26.03.2019 1' -90' Ирландия 1:0 Грузия
    23.03.2019 Был в запасе Гибралтар 0:1 Ирландия
    • Читайте нас: 
    11