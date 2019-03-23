Гленн Уилэн - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Уилэн
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Уилэн
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ирландия
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2019
|1' -90'
|Ирландия
|1:1
|Дания
|55'
|15.10.2019
|1' -90'
|Швейцария
|2:0
|Ирландия
|12.10.2019
|1' -90'
|Грузия
|0:0
|Ирландия
|65'
|05.09.2019
|1' -90'
|Ирландия
|1:1
|Швейцария
|10.06.2019
|Был в запасе
|Ирландия
|2:0
|Гибралтар
|07.06.2019
|1' -90'
|Дания
|1:1
|Ирландия
|26.03.2019
|1' -90'
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|23.03.2019
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:1
|Ирландия