Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009