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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Ирландия
Швейцария - Ирландия: обзор матча 15 октября 2019
Швейцария
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ирландия
16'
Х. Сеферович
90+3'
Ш. Даффи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Ирландия
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
Э. Фернандес
90'
+3
76'
Вторая желтая
Ш. Коулмен
66'
Желтая карточка
Ш. Даффи
55'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
М. Аканджи
47'
34'
Желтая карточка
А. Брауне
32'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Г. Джака
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
А. Мехмеди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
2
Шеймус Коулмен
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Ирландия
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
12
Алан Джадж
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
3-4-3
1
Зоммер
5
Аканджи
4
Эльведи
2
Лихтштайнер
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
22
Шер
9
Сеферович
18
Мехмеди
7
Эмболо
4-4-1
23
Рэндольф
2
Коулмен
4
Даффи
15
Иган
3
Стивенс
11
МакКлин
6
Уилэн
18
Брауне
13
Хендрик
17
Коннолли
Остались в запасе
Швейцария
Ирландия
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
12
Алан Джадж
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
12
Алан Джадж
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Швейцария - Ирландия
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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