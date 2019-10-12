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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Грузия - Ирландия
Грузия - Ирландия: обзор матча 12 октября 2019
Грузия
12.10.2019, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Ирландия
Желтая карточка
Г. Григалава
88'
65'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Джано
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Ирландия
21
Кевин Лонг
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
4-5-1
1
Лория
2
Какабадзе
21
Табидзе
18
Григалава
4
Кашия
8
Китеишвили
15
Окриашвили
10
Джано
8
Казаишвили
20
Канкава
11
Квилитая
4-4-1
23
Рэндольф
15
Иган
4
Даффи
2
Коулмен
2
Доэрти
11
МакКлин
14
Хурихейн
6
Уилэн
13
Хендрик
7
Робинсон
Остались в запасе
Грузия
Ирландия
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
21
Кевин Лонг
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Остались в запасе
21
Кевин Лонг
ЦЗ
0
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
19
Шон Магуайр
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Грузия - Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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