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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Грузия
Ирландия - Грузия: обзор матча 26 марта 2019
Ирландия
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
36'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Грузия
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
36'
33'
Желтая карточка
Г. Кашия
15'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Вато Арвеладзе
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
4-5-1
23
Рэндольф
3
Стивенс
4
Даффи
5
Кио
2
Коулмен
11
Брэди
13
Хендрик
6
Уилэн
14
Хурихейн
11
МакКлин
15
МакГолдрик
4-4-1-1
1
Лория
3
Хочолава
4
Кашия
2
Какабадзе
5
Кверквелия
20
Канкава
10
Квеквескири
8
Китеишвили
21
Гвилия
14
Арвеладзе
11
Квилитая
Остались в запасе
Ирландия
Грузия
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Ирландия - Грузия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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