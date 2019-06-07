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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Ирландия
Дания - Ирландия: обзор матча 07 июня 2019
Дания
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
76'
П. Хейбьерг
85'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Ирландия
85'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
А. Джадж
ГОЛ! 1:0!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
76'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Л. Шоне
72'
66'
Замена
А. Джадж
️️️️
Р. Брэди
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Брейтуэйт
65'
30'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Ирландия
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
12
Алан Джадж
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
4
Кьер
13
Кристенсен
14
Дальсгаард
8
Делэни
19
Шоне
17
Стригер Ларсен
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
9
Йоргенсен
4-5-1
23
Рэндольф
2
Коулмен
4
Даффи
5
Кио
3
Стивенс
11
МакКлин
13
Хендрик
6
Уилэн
14
Хурихейн
11
Брэди
15
МакГолдрик
19
Шоне
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
19
Шоне
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
11
Брэди
12
Джадж
12
Джадж
11
Брэди
Остались в запасе
Дания
Ирландия
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
Главный тренер
Аге Хареиде
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
Остались в запасе
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Дания - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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