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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Дания
Ирландия - Дания: обзор матча 18 ноября 2019
Ирландия
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дания
85'
М. Доэрти
73'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Дания
90'
+3
Желтая карточка
К. Шмейхель
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Э. Стивенс
85'
Желтая карточка
Д. МакКлин
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
Г. Уилэн
55'
33'
Желтая карточка
Л. Шоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ирландия
21
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Алан Джадж
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-5-1
23
Рэндольф
3
Стивенс
4
Даффи
2
Доэрти
15
Иган
18
Брауне
6
Уилэн
11
МакКлин
13
Хендрик
14
Хурихейн
15
МакГолдрик
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
4
Кьер
13
Занка
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
10
Эриксен
21
Корнелиус
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
Остались в запасе
Ирландия
Дания
21
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Алан Джадж
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Йеспер Хансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
21
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Алан Джадж
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
21
Джек Бирн
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Йеспер Хансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Ирландия - Дания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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