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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Гибралтар
Ирландия - Гибралтар: обзор матча 10 июня 2019
Ирландия
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Гибралтар
90+3'
Р. Брэди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Гибралтар
ГОЛ! 1:0!
Р. Брэди
Пас отдал
Д. МакКлин
90'
+3
Замена
Р. Брэди
️️️️
К. Робинсон
73'
Желтая карточка
Э. Стивенс
68'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
С. Хоган
66'
Начало матча
Статистика матча Ирландия - Гибралтар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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