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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Швейцария
Ирландия - Швейцария: обзор матча 05 сентября 2019
Ирландия
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
85'
Д. МакГолдрик
74'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Швейцария
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
Ш. Даффи
90'
+6
90'
+4
Замена
Э. Фернандес
️️️️
К. Мбабу
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. МакГолдрик
90'
+2
Желтая карточка
А. Джадж
90'
+1
90'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Фройлер
86'
Замена
А. Айети
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. МакКлин
85'
Замена
С. Хоган
️️️️
К. Хурихейн
82'
76'
Желтая карточка
К. Мбабу
74'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Б. Эмболо
Замена
А. Джадж
️️️️
К. Робинсон
58'
Желтая карточка
Э. Стивенс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ирландия
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Алан Брауне
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-4-2
23
Рэндольф
3
Стивенс
4
Даффи
5
Кио
2
Коулмен
14
Хурихейн
11
МакКлин
6
Уилэн
13
Хендрик
15
МакГолдрик
7
Робинсон
3-4-1-2
1
Зоммер
5
Аканджи
22
Шер
4
Эльведи
2
Мбабу
6
Закария
10
Джака
13
Родригес
8
Фройлер
7
Эмболо
9
Сеферович
15
МакГолдрик
18
Брауне
18
Брауне
15
МакГолдрик
7
Робинсон
12
Джадж
12
Джадж
7
Робинсон
14
Хурихейн
0
Хоган
0
Хоган
14
Хурихейн
2
Мбабу
17
Фернандес
17
Фернандес
2
Мбабу
7
Эмболо
5
Айети
5
Айети
7
Эмболо
8
Фройлер
18
Мехмеди
18
Мехмеди
8
Фройлер
Остались в запасе
Ирландия
Швейцария
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
11
Ренато Штеффен
ПВ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ирландия - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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