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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Ирландия
Гибралтар - Ирландия: обзор матча 23 марта 2019
Гибралтар
23.03.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ирландия
49'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Ирландия
Желтая карточка
Т. Де Барр
90'
+2
67'
Желтая карточка
Э. Стивенс
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
Д. МакГолдрик
45'
+1
Желтая карточка
Д. МакКлин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
15
Адам Пристли
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
3-2-3-2
23
Голдвин
17
Оливейро
3
Чиполина
6
Чиполина
5
Кашаро
4
Сержант
12
Эннсли
10
Уолкер
23
Бардон
22
Эрнандес
10
Де Барр
3-2-3-2
23
Рэндольф
4
Даффи
2
Доэрти
5
Кио
2
Коулмен
3
Стивенс
13
Хендрик
14
Хурихейн
11
МакКлин
15
МакГолдрик
19
Магуайр
Остались в запасе
Гибралтар
Ирландия
15
Адам Пристли
ЦФ
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
1
Кирен Вествуд
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
15
Адам Пристли
ЦФ
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
21
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Гибралтар - Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Виктория Стэдиум
Где смотреть матч:
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