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Команды
Ливерпуль
Джеймс Макконнелл
Статистика
€ 2 млн
Джеймс Макконнелл - статистика
Ливерпуль
13 сентября 2004 (22)
#53 | Полузащитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 62'
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Товарищеские матчи 2023
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Ливерпуль
1
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 62'
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