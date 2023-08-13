Джеймс Макконнелл - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Макконнелл
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 2004 (19 лет)
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Макконнелл
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.12.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 17 тур
|14.12.2023
|75' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Ливерпуль
|Лига Европы, 6 тур
|09.12.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|12.11.2023
|90' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Брентфорд (Лондон)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)