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    Джеймс Макконнелл - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Макконнелл
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.12.2023 Был в запасе Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 17 тур
    14.12.2023 75' - 90' Юнион СЖ 2:1 Ливерпуль Лига Европы, 6 тур
    09.12.2023 Был в запасе Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 16 тур
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