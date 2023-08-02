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    Егор Чу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Владимирович
    Фамилия Чу
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 2002 (21 год)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 1' -72' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    Россия
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