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Жозе Босингва
Статистика
Жозе Босингва - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1983 (43)
#3 | Защитник
183 см | 79 кг
Португалия | ДР Конго
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Суперкубок Англии 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Наполи
1 : 0
26.02.2015
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Трабзонспор
0 : 4
19.02.2015
Наполи
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Легия
2 : 0
11.12.2014
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.11.2014
Металлист
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Локерен
1 : 1
06.11.2014
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Трабзонспор
2 : 0
23.10.2014
Локерен
1' - 90'
86'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
0 : 1
02.10.2014
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
2 : 0
21.08.2014
Ростов
1' - 90'
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