Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Суперкубок Англии 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008