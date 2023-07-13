Андрия Дрльо - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Дрльо
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Андрия
|Фамилия
|Дрльо
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|51' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|1' -68'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|13.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)