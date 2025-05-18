Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Theo Barbet - статистика

Завершил карьеру
#22 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
0 : 3
10.05.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
09.03.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
34'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
1' - 84'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 0
15.12.2024
Алмере Сити
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Алмере Сити
1 : 3
08.12.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
1' - 55'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 2
19.10.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.08.2024
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Алмере Сити
1 : 7
24.08.2024
ПСВ
75' - 90'
78'
Главные новости
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+