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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Джахкил Маршалл-Ратти
Статистика
€ 2 млн
Джахкил Маршалл-Ратти - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
16 июня 2004 (22)
#3 | Защитник
170 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
66' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
66' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
67' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
80' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
75' - 90'
90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
71' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 74'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
45'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
24'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
66' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 77'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 65'
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