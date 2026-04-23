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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2026
Нью-Йорк Ред Буллз
23.04.2026, четверг, 02:30
США. МЛС, 9 тур
4 : 4
Ответный матч – 15.10.2026
Завершен
Ди Си Юнайтед
15'
Д. Холл
21'
Р. Донкор
52'
J. Ruvalcaba
71'
J. Ruvalcaba
37'
Т. Барибо
54'
J. Hopkins
59'
Т. Барибо
80'
Т. Барибо
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Завершен
90'
+3
Замена
Джаред Страуд
️️️️➡️️
Пеглоу
90'
Желтая карточка
Каден Кларк
90'
+6'
86'
Желтая карточка
Матти Пелтола
81'
Замена
N. Markovic
️️️️➡️️
Брэндон Сервания
81'
Замена
Jacob Murrell
️️️️➡️️
Jackson Hopkins
Замена
Эрик Чупо-Мотинг
️️️️➡️️
Jorge Ruvalcaba
80'
80'
ГОЛ! 4:4!
Тай Барибо
77'
Замена
Каден Кларк
️️️️➡️️
Аарон Эррера
ГОЛ! 4:3!
Jorge Ruvalcaba
Пас отдал
Рональд Донкор
71'
Замена
Густав Берггрен
️️️️➡️️
Adri Mehmeti
65'
Замена
Мохаммед Софо
️️️️➡️️
Rafael Mosquera
65'
59'
ГОЛ! 3:3!
Тай Барибо
Пас отдал
Пеглоу
54'
ГОЛ! 3:2!
Jackson Hopkins
Пас отдал
Пеглоу
ГОЛ! 3:1!
Jorge Ruvalcaba
Пас отдал
Эмиль Форсберг
52'
Желтая карточка
Adri Mehmeti
50'
Замена
Joyeux Masanka Bungi
️️️️➡️️
M. Dos Santos
46'
45'
+5'
37'
ГОЛ! 2:1!
Тай Барибо
Пас отдал
Jackson Hopkins
ГОЛ! 2:0!
Рональд Донкор
21'
ГОЛ! 1:0!
Джулиан Холл
Пас отдал
Рональд Донкор
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Йорк Ред Буллз
34
Этан Хорват
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
56
M. Dos Santos
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
15
Adri Mehmeti
ЦП
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
79
Rafael Mosquera
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Ди Си Юнайтед
1
Шон Джонсон
ВР
5
S. Hefti
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
(К)
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
4
Матти Пелтола
ОП
25
Jackson Hopkins
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
7
Пеглоу
ЛВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Ред Буллз
77
Джон МакКартни
ВР
20
Juan Mina
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Густав Берггрен
ОП
23
Joyeux Masanka Bungi
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
37
Мохаммед Софо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
24
Jordan Farr
ВР
27
N. Markovic
ЦЗ
12
Conner Antley
ЦЗ
77
Hosei Kijima
ЦП
48
Gavin Turner
ЦП
30
Каден Кларк
АП
8
Джаред Страуд
ЛВ
17
Jacob Murrell
ЦФ
4-3-1-2
34
Хорват
3
Маршалл-Ратти
6
Володер
56
12
Неалис
48
Донкор
11
15
10
Форсберг
16
Холл
79
3-3-2-1-1
1
Джонсон
3
15
Роулес
6
22
Эррера
4
Пелтола
5
25
23
Сервания
7
Пеглоу
9
Барибо
15
4
Берггрен
4
Берггрен
15
56
23
23
56
79
37
Софо
37
Софо
79
11
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
23
Сервания
27
27
23
Сервания
22
Эррера
30
Кларк
30
Кларк
22
Эррера
7
Пеглоу
8
Страуд
8
Страуд
7
Пеглоу
25
17
17
25
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
77
Джон МакКартни
ВР
20
Juan Mina
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
26
Alex Bono
ВР
24
Jordan Farr
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
77
Hosei Kijima
ЦП
48
Gavin Turner
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
20
Juan Mina
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
24
Jordan Farr
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
77
Hosei Kijima
ЦП
48
Gavin Turner
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Ред Буллз
Точно не сыграют
Кэмерон Харпер
ПВ
Джастин Че
ПЗ
Anthony Marcucci
ВР
Ди Си Юнайтед
Точно не сыграют
Bibi Karamoko
ЦФ
Шон Неалис
ЦЗ
Gabriel Segal
ЦФ
Луис Мунтяну
ЦФ
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
453
421
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.34
3.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.9
-1.9
Информация о матче
Главный судья:
Маркос де Оливейра
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Посещаемость:
13309
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