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    Абду Траоре - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Абду
    Фамилия Траоре
    Состав Без клуба
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Бордо (Бордо)
    20.11.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Бордо (Бордо)
    05.11.2016 88' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    30.10.2016 79' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Бордо (Бордо)
    24.09.2016 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Кан (Кан)
    21.09.2016 74' -90' Метц (Метц) 0:3 Бордо (Бордо)
    17.09.2016 62' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Анжер (Анжер)
    10.09.2016 64' -90' Лион (Лион) 1:3 Бордо (Бордо)
    13.08.2016 84' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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