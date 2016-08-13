|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|05.11.2016
|88' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|30.10.2016
|79' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Кан (Кан)
|21.09.2016
|74' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Бордо (Бордо)
|17.09.2016
|62' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Анжер (Анжер)
|10.09.2016
|64' -90'
|Лион (Лион)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|13.08.2016
|84' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)