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Абду Траоре
Статистика
Абду Траоре - статистика
Завершил карьеру
17 января 1988 (38), Бамако
#7 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Мали
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
14.01.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
88' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
30.10.2016
Бордо
79' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0 : 0
24.09.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 3
21.09.2016
Бордо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0 : 1
17.09.2016
Анжер
62' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1 : 3
10.09.2016
Бордо
64' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3 : 2
13.08.2016
Сент-Этьен
84' - 90'
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