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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 14 января 2017
Анжер
14.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
14'
И. Траоре
27'
Б. Сантамария (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
82'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
Ф. Тайт
80'
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Жан Тарат
76'
74'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
Замена
Ф. Тайт
️️️️
К. Берижо
68'
68'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
Желтая карточка
М. Павлович
66'
60'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
И. Траоре
41'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Сантамария
21'
Желтая карточка
Д. Ролан
Желтая карточка
М. Жан Тарат
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
Пас отдал
Т. Мангани
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Грегори Сертик
ПП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЛФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Феребори Доре
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4-1-3-1
1
Петрич
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
19
Тарат
9
Берижо
3-3-1-3
40
Приор
20
Сабали
5
Паллуа
5
Левчук
22
Сертик
28
Тулалан
23
Вада
10
Малком
9
Лаборд
12
Пелленар
4
Ролан
9
Берижо
29
Тайт
29
Тайт
9
Берижо
19
Тарат
9
Висса
9
Висса
19
Тарат
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
Остались в запасе
Анжер
Бордо
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Анжер - Бордо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад Раймон Копа
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