Александр Артеменко - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Артеменко
|Команда
|Буковина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Артеменко
|Команда
|Буковина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.10.2009
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2009
|46' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|26.09.2009
|1' -55'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|22.08.2009
|1' -60'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|09.08.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|29'
|02.08.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|26.07.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|17.07.2009
|1' -80'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)