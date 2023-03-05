Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Патти Малумандсоко - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Патти
    Фамилия Малумандсоко
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Родной город Фонтенбло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 2000 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Был в запасе Металлист 0:0 Колос Украина. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    11.03.2023 1' -90' Ингулец (Петрово) 2:1 Металлист (Харьков)
    64' 90'
    05.03.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    • Читайте нас: 