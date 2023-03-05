Патти Малумандсоко - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Патти
|Фамилия
|Малумандсоко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фонтенбло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Патти
|Фамилия
|Малумандсоко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фонтенбло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|1:0
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист
|0:0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|11.03.2023
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|64' 90'
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)