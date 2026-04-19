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Испания. Сегунда
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Вальядолид
Ноа Огайо
Статистика
€ 1 млн
Ноа Огайо - статистика
Вальядолид
16 января 2003 (23), Алмере
#39 | Нападающий
183 см
Нидерланды | Англия
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Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 36 тур
ФК Андорра
1 : 0
19.04.2026
Вальядолид
78' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
13.04.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Леонеса
1 : 0
04.04.2026
Вальядолид
66' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Вальядолид
0 : 1
28.03.2026
Бургос
83' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Малага
3 : 3
07.03.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
79' - 90'
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