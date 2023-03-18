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    Abdel Rachid Zagré - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Abdel Rachid Zagré
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Сьон (Сьон) 2:2 Серветт (Женева)
    02.04.2023 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 1:2 Сьон (Сьон)
    18.03.2023 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:2 Грассхоппер (Цюрих)
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