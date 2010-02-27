|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Заря (Луганск)
|15.04.2010
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|11.04.2010
|1' -53'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:4
|Металлург (Донецк)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|20.03.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.03.2010
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.03.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Динамо (Киев)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)