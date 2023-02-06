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    Йони Гонсалес - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Йони
    Фамилия Гонсалес
    Команда Портимоненси
    Состав Основной
    Родной город Медельин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 75' - 90' Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    24.02.2023 74' - 90' Фамаликан 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 22 тур
    18.02.2023 61' - 90' Портимоненси 2:1 Маритиму Португалия. Примейра, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Витория Гимараеш 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
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