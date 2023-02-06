Йони Гонсалес - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Йони
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Йони
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|75' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|24.02.2023
|74' - 90'
|Фамаликан
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 22 тур
|18.02.2023
|61' - 90'
|Портимоненси
|2:1
|Маритиму
|Португалия. Примейра, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Витория Гимараеш
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портимоненси
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|75' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:1
|Спортинг (Лиссабон)
|24.02.2023
|74' -90'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|18.02.2023
|61' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|2:1
|Маритиму (Фуншал)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|06.02.2023
|74' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|1:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)