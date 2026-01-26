Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Владислав Саусь - трансферы

Спартак
6 августа 2003 (22), Славянск-на-Кубани
#17 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
26.01.26 / 30.06.30
Балтика
Спартак
3,80 млн €
01.07.24 / 26.01.26
Зенит-2
Балтика
720 тыс €
23.01.24 / 30.06.24
Зенит-2
Шинник
Аренда
01.07.22 / 01.07.24
Зенит-2
Зенит-2
?
01.01.21 / 01.07.22
Мастер-Сатурн
Зенит-2
10 тыс €
01.08.20 / 01.01.21
Мастер-Сатурн
Мастер-Сатурн
?
Главные новости
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
11:40
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
10:59
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
1
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
09:47
1
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
5
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
1
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
4
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье
08:59
4
Разгром «Зенита», реальная причина забастовки Роналду, решение УЕФА в пользу Беларуси и другие новости
01:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 