Владислав Саусь
Трансферы
€ 1,80 млн
Владислав Саусь - трансферы
Спартак
6 августа 2003 (22), Славянск-на-Кубани
#17 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
26.01.26 / 30.06.30
Балтика
Спартак
3,80 млн €
01.07.24 / 26.01.26
Зенит-2
Балтика
720 тыс €
23.01.24 / 30.06.24
Зенит-2
Шинник
Аренда
01.07.22 / 01.07.24
Зенит-2
Зенит-2
?
01.01.21 / 01.07.22
Мастер-Сатурн
Зенит-2
10 тыс €
01.08.20 / 01.01.21
Мастер-Сатурн
Мастер-Сатурн
?
