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    Геворг Каспаров - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Геворг
    Фамилия Каспаров
    Команда Мика
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 июля 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 1' -90' Армения 0:3 Албания
    07.09.2015 1' -90' Армения 0:0 Дания
    04.09.2015 1' -90' Сербия 2:0 Армения
    13.06.2015 Был в запасе Армения 2:3 Португалия
    29.03.2015 Был в запасе Албания 2:1 Армения
    14.11.2014 Был в запасе Португалия 1:0 Армения
    11.10.2014 Был в запасе Армения 1:1 Сербия
    07.09.2014 Был в запасе Дания 2:1 Армения
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