Геворг Каспаров - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Геворг
|Фамилия
|Каспаров
|Команда
|Мика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Геворг
|Фамилия
|Каспаров
|Команда
|Мика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -90'
|Армения
|0:3
|Албания
|07.09.2015
|1' -90'
|Армения
|0:0
|Дания
|04.09.2015
|1' -90'
|Сербия
|2:0
|Армения
|13.06.2015
|Был в запасе
|Армения
|2:3
|Португалия
|29.03.2015
|Был в запасе
|Албания
|2:1
|Армения
|14.11.2014
|Был в запасе
|Португалия
|1:0
|Армения
|11.10.2014
|Был в запасе
|Армения
|1:1
|Сербия
|07.09.2014
|Был в запасе
|Дания
|2:1
|Армения