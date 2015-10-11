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Армения - Албания
Армения - Албания: обзор матча 11 октября 2015
Армения
11.10.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 10 тур
0 : 3
Завершен
Албания
9'
К. Оганесян (АГ)
23'
Б. Джимсити
76'
А. Садику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Албания
87'
Замена
А. Абраши
️️️️
М. Баша
Замена
В. Погосян
️️️️
Г. Казарян
83'
Желтая карточка
Г. Андоньян
82'
81'
Желтая карточка
М. Баша
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Садику
72'
Замена
Б. Кукели
️️️️
Л. Мемушай
64'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
А. Саркисов
️️️️
Ю. Мовсисян
59'
58'
Замена
А. Садику
️️️️
С. Цикалеши
52'
Желтая карточка
Н. Алийи
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Юспашян
46'
Желтая карточка
А. Юспашян
27'
23'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джимсити
Пас отдал
Л. Мемушай
Желтая карточка
Р. Арзуманян
17'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Оганесян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Армения
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Артак Григорян
ОП
10
Масис Восканян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
3-2-4-1
0
Каспаров
3
Ароян
0
Юспашян
5
Арзуманян
2
Андоньян
13
Оганесян
18
Мхитарян
12
Казарян
6
Мкртчян
8
Пиццелли
0
Мовсисян
4-4-2
1
Бериша
4
Хюсай
5
Цана
6
Джимсити
13
Алийи
9
Мемушай
21
Роши
8
Баша
14
Джака
11
Гаши
16
Цикалеши
12
Казарян
22
Погосян
22
Погосян
12
Казарян
0
Юспашян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
0
Юспашян
0
Мовсисян
11
Саркисов
11
Саркисов
0
Мовсисян
9
Мемушай
13
Кукели
13
Кукели
9
Мемушай
8
Баша
22
Абраши
22
Абраши
8
Баша
16
Цикалеши
10
Садику
10
Садику
16
Цикалеши
Остались в запасе
Армения
Албания
10
Масис Восканян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
Главный тренер
Саркис Овсепян
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
18
Хамди Салихи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
10
Масис Восканян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
Остались в запасе
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
18
Хамди Салихи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Армения - Албания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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