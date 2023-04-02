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    Данил Капустянский - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Данил
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Капустянский
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Крылья Советов 1:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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