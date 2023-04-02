Данил Капустянский - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Капустянский
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2004 (18 лет)
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Капустянский
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч