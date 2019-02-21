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Рамазан Озкан
Статистика
Рамазан Озкан - статистика
Завершил карьеру
28 июня 1984 (42), Хоэнемс
#28 | Вратарь
186 см | 81 кг
Австрия | Турция
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Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Байер
1 : 1
21.02.2019
Краснодар
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Краснодар
0 : 0
14.02.2019
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
АЕК
1 : 5
13.12.2018
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Байер
1 : 1
29.11.2018
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Байер
1 : 0
08.11.2018
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
3 : 2
25.10.2018
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Байер
4 : 2
04.10.2018
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
2 : 3
20.09.2018
Байер
Был в запасе
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